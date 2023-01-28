İlk çıktıkları günden bu yana en çok satan telefonlar belli oldu

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 12:53

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 12:53

Akıllı telefonlar furyası başlamadan önce tuşlu ve kapaklı formlarda telefonlar vardı. Cep telefonlarının gelişimi onları 'akıllı' takısına alacak kadar fonksiyonel hale getirse de tarihte en çok satılan telefonlar arasında girmeyi başardılar.

Liste 1973 yılından günümüze kadar geçen süreyi kapsıyor.

Dünyanın en çok satan cep telefonları listesinde ilk iki sırada Nokia imzalı cihazlar var. 250 milyon satış yapan Nokia 1100 modelini, 248 milyon adet satışla Nokia 1110 takip ediyor. Üçüncü sırada iPhone 6, 224 milyon satış yaparak en çok satan iPhone olma unvanını devam ettiriyor.

NOKIA VE APPLE LİDERLİĞİ ÜSTLENİYOR

Sırasıyla 200 milyon adet satış yapmayı başararak dördöncü sırada yer alan Nokia 105'i 174 milyon adet ile iPhone 6S, 167 milyon ile iPhone 5S takip ediyor. Yedinci sırada Nokia 3210 164 milyon adet satmayı başarmış, hemen ardından 161 milyon adet ile iPhone 7 ve onun akabinde 160 milyon ile iPhone 11 listede yer alıyor.

Listenin geri kalanı ise şu şekilde: Nokia 6600 157 milyon, Nokia 1200 153 milyon, Nokia 5230 152 milyon, Samsung E1100 150 milyon, iPhone 5 147 milyon, Nokia 2600 135 milyon, Motorola RAZR V3 131 milyon, Nokia 1600 130 milyon, Nokia 3310 126 milyon, iPhone 8 125 milyon, Nokia 1208 100 milyon adet satmayı başardı.