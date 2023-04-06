İlk taşınabilir telefon DynaTAC 50 yaşında!

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 08:15

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 08:15

Cep telefonlarının olmadığı bir dünyayı düşünmek zor olsa da, cep telefonlarının bilim kurgu gibi görüldüğü zamanlar vardı. Daha kesin konuşmak gerekirse günümüzden 50 yıl öncesiydi bu zamanlar. İlk taşınabilir telefon olan DynaTAC, Motorola’da çalışan mühendis Martin Cooper tarafından 3 Nisan 1973’te geliştirilmişti. 3 Nisan tarihi her ne kadar cep telefonlarının yarım asırı devirdiği günü temsil etse de, DynaTAC’in günlük yaşamın her yerinde karşımıza çıkan bir yönü haline gelmesi için bir miktar süre gerekecekti.

30 DEVRE KARTI 23 CM BOY VE 1.13 KG AĞIRLIK

İsmiyle müsemma “Tuğla” lakabını taşıyan DynaTAC (Dinamik Toplam Alan Kapsamı’nın kısaltması) 30 devre kartı içeren, 23 cm uzunluk ve 1,13 kg ağırlığa sahip olan bir cihazdı. Gerçek anlamda taşınabilir olan bu ilk telefonun tamamen şarj edilmesi yaklaşık 10 saat sürüyordu. Buna rağmen Tuğla ile en fazla 35 dakika kadar konuşma yapılabiliyor ve sonrasında cihazın yeniden şarj edilmesi gerekiyordu.

Populer Science Türkiye'de yer alan detaylara göre Motorola, tüketicilere yönelik cep telefonu çıkarmak için bir 10 yıl daha bekleyecekti. 3.500 dolar fiyatla çıkan bu telefonu pek satın alabilen olmamıştı (günümüz standartlarına göre yaklaşık 10.600 dolar). 40 yıl sonrasına geldiğimizde ise artık insanlardan daha fazla telefon olduğunu görüyoruz. 2025 yılında 18 milyar cihazın hizmet vereceği tahmin ediliyor.

Akıllı telefonlar günümüzde standart cep aksesuarları haline gelse de ve Cooper’ın orijinal DynaTAC’ine göre çok daha fazla özellik sunsa da, bu “ilkel” telefon henüz tamamen bitmiş değil.

Pew Araştırma Merkezi, ABD’li yetişkinlerin yüzde 11 kadarının daha gelişmiş bir akıllı telefonun aksine eski tip bir cep telefonu kullandığını tahmin ediyor.

Hatta tüketicilerin 7/24 bağlantı halinde olmaktan ve anlık irtibattan bıkıp, “akılsız telefonları” gitgide daha fazla tercih ediyor olabileceklerini gösteren bazı bulgular var. Z Kuşağında, sınırlı özellikler sergileyen eski tip cep telefonlarıyla vakit geçiren kişilerin sayısının arttığını gösteren en az bir rapor mevcut.

Aradan geçen 50 yıldan ve yapılan milyarlarca aramadan sonra bile Cooper’ın gerçekleştirdiği ilk cep telefonu görüşmesinden daha iyisini yapmak zor olabilir. Mucit ve mühendis Cooper, Motorola’nın rakibi AT&T şirketinde çalışan baş cep telefonu mühendisini aradığını ve ona “Seni şu an bir cep telefonundan arıyorum ama gerçek bir cep telefonu! Kişisel, elde tutulan, taşınabilir bir cep telefonu” dediğini söylüyor.

Rakibi ne mi demiş? Hiçbir şey diyemeden serseme dönmüş. Birtakım iddialar ise bu çağrının hiçbir zaman gerçekleşmediği yönünde.