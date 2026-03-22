İlk tweet 20 yıl önce atılmıştı

22.03.2026 22:47:00
Haber Merkezi
X'e dönüşmeden önce Twitter olarak bilinen platformda ilk tweet 21 Mart 2006 tarihinde atıldı.

Twitter olarak popülerleşen ve dünyanın en çok kullanıcıya sahip platformlarından olan X, uzun yıllardır internet aleminde bulunuyor. Bundan tam 20 yıl önce ilk paylaşımın yapıldığı platform aylık olarak 570 milyon aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, ismini X olarak değiştirmişti. 

Genel anlamda çehresi çok değişmeyen platform yapay zeka odağında daha fazla özelliğe sahip oldu. 

21 Mart 2006 tarihinde atılan ilk tweet platformun eski CEO'su Jack Dorsey'den gelmişti. Atılan twette, ''Twitter hesabı kuruyorum'' yazıyor.

