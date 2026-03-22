NASA, kuyruklu yıldız 3I/ATLAS'ın geniş veri arşivini erişime açtı

22.03.2026 21:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
NASA, nadir bir gök cismine ilişkin kapsamlı gözlem verilerini kamuya açarak bilim dünyasına yeni bir araştırma alanı sundu.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, Güneş Sistemi’ni ziyaret eden nadir yıldızlararası cisimlerden biri olan 3I/ATLAS kuyruklu yıldızına ilişkin geniş veri arşivi erişime açıldı. Söz konusu veri seti, hem uzay teleskopları hem de yer tabanlı gözlemevlerinden elde edilen gözlemleri kapsıyor.

Ajansın farklı görevlerinden elde edilen veriler; NASA’nın bilimsel arşiv sistemleri olan Barbara A. Mikulski Uzay Teleskopları Arşivi, kızılötesi veriler için IPAC altyapısı ve Planetary Data System üzerinden araştırmacılara sunuluyor.

Yetkililer, 3I/ATLAS’ın yalnızca tespit edilen üçüncü yıldızlararası ziyaretçi olması nedeniyle büyük önem taşıdığını belirtiyor. Kuyruklu yıldızın kimyasal bileşimi ve yapısına ilişkin elde edilen verilerin, diğer yıldız sistemlerinde gezegen oluşum süreçlerine dair ipuçları sağlayabileceği ifade ediliyor.

Veri setinin dikkat çeken yönlerinden biri de 3I/ATLAS'ın keşfedilmesinden önce dahi bazı teleskoplar tarafından gözlemlenmiş olması. Örneğin NASA’nın TESS görevinin, 3I/ATLAS’ı Mayıs 2025’te kaydettiği ve bu verilerin daha sonra arşive dahil edildiği aktarıldı.

Araştırmacılar, farklı görevlerden elde edilen verilerin bir araya getirilmesiyle kuyruklu yıldızın su, karbondioksit ve karbon monoksit üretim oranlarının analiz edilebildiğini belirtiyor. Bu bulguların, söz konusu cismin klasik kuyruklu yıldızlardan farklı özellikler taşıdığını ortaya koyduğu ifade ediliyor.

NASA’nın açık bilim politikası kapsamında erişime sunulan arşivin, yalnızca mevcut araştırmalar için değil, gelecekte keşfedilecek benzer yıldızlararası cisimlerle karşılaştırmalı çalışmalar için de temel oluşturması bekleniyor. Uzmanlar, bu tür veri setlerinin uzun vadede astronomi alanında yeni keşiflerin önünü açabileceğine dikkat çekiyor.

