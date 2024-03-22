Unitree H1 bu sefer de ters takla atabilen ilk insansı robot oldu

Yayınlanma: 22.03.2024 - 16:02

Güncelleme: 22.03.2024 - 16:04

Adını bir süredir daha sık duymaya başladığımız insansı robot Unitree H1, hidrolik kullanmadan ters takla atabilmeyi başardı. Daha önce saniyede 3,3 metre yol alarak kendi sınıfında dünya rekoru kırmasıyla gündeme gelen robot, rekabeti iyice artırıyor.

İNSANSI ROBOT TERS TAKLA ATABİLİYOR

Robot herhangi hidrolik sistem kullanmadan ters takla atabiliyor. M107 motorlarını kullanarak taklayı atabilen Unitree H1'in videosu da paylaşıldı.

Robot Unitree H1, LiDAR sensör ile donatıldı. İnsansı robot Çin merkezli Unitree tarafından geliştirildi ve 180 cm boyunda 47 kg ağırlığa sahip. 30 kg yük taşıyabilen robot, kolaylıkla hızlanıp koşabiliyor, merdiven inip çıkabiliyor.

Darbelere karşı dayanıklı olan insansı robot, prototip aşamasında yer alıyor ve en 3 ila 10 yıl içinde çıkış yapması bekleniyor.

Satışa başlandığında ise 90 bin dolara satılacak.