Instagram, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun hesabını kapattı

Instagram, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun kişisel hesabını kalıcı olarak kapattı. Arzu Çerkezoğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geçen haftalarda Instagram’ın, DİSK’in resmi hesabını da kapattığını hatırlattı. Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

“Son iki haftada iki kez DİSK’in hesabını ‘topluluk kurallarına uymadığı’ iddiasıyla kapatan, sonra da özür dileyerek açan Instagram, bu kez de benim hesabımı kapattı. Yapılanın ‘hata’ olduğuna inanmak zorlaşıyor. Son iki haftada bizlere yönelik üç kapatma kararına dair Instagram bir açıklama borçludur. İşçi sınıfı açısından kritik bir dönemde hesaplarımıza toplamda bir haftaya yakın bir süre ‘sansür’ uygulamış durumdalar. İşçi sınıfı ve DİSK ile derdiniz ne?”

Çerkezoğlu, yaptığı itiraza ret yanıtı aldıklarını belirterek, “Hesabım kalıcı olarak kapatılmış. Hangi topluluk kurallarına uymamışız, hangi gönderimizde bu kurallar ihlal edilmiş! Bu keyfi karar işçi sınıfının iletişim hakkına saldırıdır” dedi.

?? @instagram, which closed DİSK's account twice a month for "not following the community guidelines" and then reopened it with an apology, shut down my Instagram account now.

It's getting hard to believe this is a "mistake."@Meta @InstagramComms pic.twitter.com/YxLvuaWYRv