Instagram canlı yayınlarına hatırlatma ve test özelliği geliyor
Sosyal medya platformu Instagram, geliştirdiği yeni özelliklerle kullanıcılar, canlı yayın planlaması yapabilecek ve canlı yayın öncesinde görüntüyü, sesi test edebilecek.
Yakın zamanda konuk sayısını 4’e çıkaran ve ücretli rozetler ile canlı yayınlardan gelir elde etme yöntemini kullanıma sunan Instagram şimdi de iki yeni özelliği duyurdu.
Sputnik Türkiye'nin DonanımHaber'den aktardığına göre, Instagram canlı yayınları için planlama ve hatırlatıcı özelliği geliyor. Hesap sahipleri 90 günlük bir süre içerisinde herhangi bir saat ve dakikaya canlı yayın planlayabilecek.
Profile giren kullanıcılar bu tarihi görebiliyor ve dilerse hatırlatıcı kurabiliyor. Ayrıca canlı yayın tarihini Hikayeler’de paylaşmak da mümkün olacak. Böylelikle kullanıcılar, takip ettiği hesapların canlı yayınlarından önceden haberdar olacak ve bildirimleri açarak yayınları kaçırmayacak.
Diğer bir özellik ise yayın açacak kişilerin aksaklıklardan kaçınmasını sağlayacak. Test yayını (Practice) ismindeki özellik ile yayına başlamadan önce konuklarla bağlantı kurabilir, ses seviyesini, aydınlatmayı, kadrajı vs. yayından önce kontrol edebilirsiniz.
Canlı yayın planlama özelliği bugün itibariyle dünya genelinde kademeli olarak kullanıma sunulmaya başladı. Canlı yayın test modunun yakında kullanıma açılacağı belirtiliyor.
İlgili Haberler
- Erişim sorununun ardından Instagram’dan yeni özellik!
- Instagram'da uzun süre vakit geçirenler dikkat! 'Mola ver' uyarısı geliyor
- Instagram çöktü: Facebook'tan açıklama geldi
- 'Bebek influencerlar' Instagram'da milyon dolarlar kazanıyor: 1 paylaşım 40 bin TL
- Facebook ve Instagram'daki kesinti nedeniyle ticari kayba uğrayanlar dava açabilecek
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat trafik kazası geçirdi
- MEB'den ders kitapları kararı
- Erdoğan’ın Merkez Bankası müdahalesinin perde arkası
- Sedat Peker'den yeni 'SADAT' iddiaları
- Erdoğan'dan randevu istediler!
- İşte AKP'den kopan seçmenlerin tercih ettiği parti
- Akşener'den Erdoğan'a zor soru
- Motorin ve benzine büyük zam
- Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
- Yabancı uzmanlardan kriz vurgusu ve dolar tahmini