Instagram yeni özelliğini ilk kez Türkiye'de test edecek

14 Ocak 2022 Cuma, 12:41

TikTok benzeri bir özelliği uygulamaya koyan Instagram, bu kez de hikâye akışlarında değişikliğe gitti. Yana kaydırarak bir diğer hikâyeye geçiş yaptığımız eski özellik yerine artık aşağı doğru bir akışta hikâye geçişi sağlanacak. Hikâye cevaplama butonunda ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

Pazarlasmyon.com'da yer alan habere göre; TikTok benzeri bir deneyim yaşatmaya hazırlanan Instagram, bunun yanı sıra birçok farklı özellik sunmaya da hazırlanıyor.

Bunların arasında; yeni bir ana sayfa yapısı, kronolojik sıralama, profil sayfasındaki gönderilerin yerini düzenlemek gibi özellikler bulunuyor. Şimdilik sadece Brezilya ve Türkiye'de test edilen özelliklerin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz belli değil.