Instagram, gizlilik odaklı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor
Meta, Instagram paylaşımlarının Google aramalarında çıkmasının engellemesi üzerinde çalışıyor.
Meta, Instagram odağında yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Buna göre herkese açık Instagram gönderilerinin arama motarlarında çıkmasının önüne geçilecek. Kullanıcılarının herkese açık gönderilerinde bile gizlilik ve mahremiyet haklarına odaklanan Meta, kullanıcılarına gönderilerinin arama motorlarına endekslenip endekslenemeyeceğini seçebilme imkanını sunacak.
INSTAGRAM PAYLAŞIMLARININ ARAMA MOTORLARINDA ÇIKMASININ ÖNÜNE GEÇMEK
Daha önce pek çok özelliği fark edip paylaşan Alessandro Paluzzi, bu sefer de söz konusu özelliği bulduğunu X hesabı üzerinden paylaştı.
Bu sayede Instagram kullanıcıları, herkese açık olarak paylaştıkları fotoğraf ve videoların arama motorlarında çıkıp çıkamayacağına kendileri karar verebilecek.
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