Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:37

Güncelleme: 01.11.2023 - 17:37

iPhone kullanıcıları artık TikTok, Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarında parmaklarını kullanmadan kaydırma yapabilirler. Bu özelliği kullanmak oldukça basit, herhangi bir üçüncü taraf uygulamasına ihtiyaç duymaz. Peki iPhone'da sesinizi kullanarak TikTok, Instagram ve diğer uygulamaları nasıl kullanabilirsiniz?

IPHONE'DA SES İLE UYGULAMALAR NASIL KONTROL EDİLİR?



Ayarlar uygulamasını başlatın ve Erişilebilirlik'e gidin.

Sesle Denetim'i seçin. Sesle Denetimi Ayarla'ya dokunun. Devam'a ve ardından Bitti'ye dokunun. Ses kontrolünü ayarladıktan sonra, Komutları Özelleştir'e gidin ve Yeni Komut Oluştur'a dokunun. Komutunuzu tanımlayın, örneğin "İleri." Eylem olarak "Özel Hareketi Çalıştır" seçin. Çizeceğiniz hareketi tanımlayın, örneğin TikTok veya Instagram'da aşağıdan yukarıya doğru kaydırmak için çizgi çizebilirsiniz. Komuta bir uygulama atayın, örneğin Instagram. Kaydedin.

Bu adımları takip ettikten sonra, sadece belirttiğiniz komutu söylediğinizde uygulamalarda kaydırma yapabilirsiniz. Örneğin, "İleri" dediğinizde, ekran aşağıdan yukarıya doğru kaydırılacaktır. Ayrıca, "Geri" gibi başka komutlar ekleyerek yukarıdan aşağıya kaydırmayı da yapabilirsiniz.