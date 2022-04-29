Instagram'dan dikkat çeken 'Reels' kararı
Geçen haftalarda Reels uzunluğunu 90 saniyeye çıkaracağı ortaya çıkan Instagram, söz konusu değişikliği kullanıcılara açmaya başladı. Yeni 90 saniyelik uzunluğa ek olarak Reels videolarının uzunluğu için 4 farklı seçenek bulunacak.
Video paylaşım platformu olarak TikTok ve YouTube Shorts ile büyük bir mücadele içinde olan Instagram, geçen aylarda Reels videolarının uzunluğunu 60 saniyeye kadar çıkarmıştı. Günümüzde 15, 30 ve 60 saniyelik Reels videolarına izin veren platform, yakın zamandaysa 90 saniyeye de izin vereceği haberleriyle gündeme gelmişti.
WebTekno'da yer alan habere göre; Instagram, o haberlerden haftalar sonra içerik üreticilerinin ve kullanıcıların yolunu gözlediği Reels için 90 saniyelik uzunluğu sonunda kullanıma sunmaya başladı. Bazı Instagram kullanıcıları, Reels oluşturma sayfasında süre seçenekleri arasında 90 saniye seçeneğini de görmeye başladı.
Yeni uzunluk seçeneğinin gösterildiği ekran görüntüsü, Reels süresinin seçildiği butonda da yeni bir tasarıma işaret etti. Instagram, toplamda dört uzunluk seçeneğine erişince artık bu uzunlukları butona tıklayarak değiştirilmesini sağlamayacak.
Bunun yerine butona tıklandığında küçük bir pencere açılacak ve uzunluk seçenekleri gösterilecek.
Video platformları arasında kıyasıya mücadele devam ederken Instagram, geçtiğimiz gün de gönderi sabitleme özelliğiyle gündeme gelmişti. Bu özellikle birlikte Instagram kullanıcıları, diledikleri gönderileri profillerine sabitleyerek gönderinin sürekli üstte kalmasını sağlayabilecek.
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