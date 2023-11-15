META sonunda Threads'a hesap silme özelliğini getirdi
Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden biri olan META Twitter benzeri uygulaması Threads'a kullanıcıların uzun zamandır beklediği özelliği getirdi. Artık kullanıcılar Threads hesaplarını Instagram hesabını silmeden kapatabilecekler.
META, Twitter (X) benzeri platformu Threads Temmuz ayının başlarında kullanıcılara sunmuştu. Uygulama beş gün içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. ancak daha sonra uygulamaya olan merak azalmıştı. Bazı kullanıcılar ise hesaplarını silmek istemişti. Ancak bu işlemi yapabilmeleri için kullanıcıların Instagram hesaplarını da silmeleri gerekiyordu.
Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu kısıtlamanın artık kaldırıldığını duyurdu. Threads'ten çıkmak isteyen kullanıcılar Ayarlar > Hesap > Profili Sil veya Devre Dışı Bırak bölümünden Threads hesaplarını silebiliyorlar.
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