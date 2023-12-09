X rakibi Threads'in ismi az daha Epigram oluyormuş!
Instagram'ın X rakibi Threads için daha önceden düşünülen isimler Instagram Başkanı Adam Mosseri tarafından açıklandı.
Instagram'ın, X benzeri uzantısı olarak karşımıza bir süre önce çıkan Threads, yeni özellikler kazanmaya devam ederken, isminin Threads olmadan önceki tartışılan versiyonları ortaya çıktı. Instagram Başkanı Adam Mosseri tarafından açıklandığı gibi uygulama için ilk düşünülen isimler arasında; Epigram ve Textagram gibi Instagram'ı çağrıştıracak isimler yer alıyormuş.
ESKİ POPÜLERLİĞİNİ YİTİRDİ
Mosseri tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı Threads için düşünülen isimleri de ortaya çıkartmış oldu.
Threads, ilk indirildiği hafta milyonlarca aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyordu ancak kullanıcıların iştahı kısa sürdü ve uygulamayı çok daha az kişi kullanmaya başladı.
Uygulama son açıklandığı kadarıyla 100 milyon kullanıcıyı gördü.
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