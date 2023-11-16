Threads için yeni sistem test ediliyor: İşe yarayacak mı?
Instagram'la entegre şekilde çalışan Threads için kullanıcı tarafında büyük bir azalma vardı. Ancak şirket bunu istemiyor, işte yeni test edilen sistem!
Instagram Threads ilk çıktığı zamanlarda aktif milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı ancak şu anda işler pek de yolunda gitmiyor. Meta çatısı altında bulunan uygulama için yeni özellikler bu kapsamda geliştiriliyor. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla Threads için hashtag sistemi test ediliyor.
THREADS İÇİN YENİ HASHTAG İMKANI
X'e rakip olarak çıkan Threads için test edilen bu yeni hashtag imkanı sadece belirli kullanıcılarla Avustralya özelinde deneniyor. Burada bildiğimiz hashtag görümünden biraz daha farklı olarak etiketlenen kelime ya da cümlenin tıklanabilir mavi bağlantı haline gelmesi test ediliyor.
Söylenene göre özellik yakında herkese açılacak.
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