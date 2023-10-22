Instagram yorumlarına anket özelliği geliyor!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 13:34

Güncelleme: 22.10.2023 - 13:34

Instagram, bazı kullanıcıların gönderilerinin yorumlar bölümünde anketler oluşturmalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, içerik oluşturuculara daha fazla etkileşim elde etme ve izleyicileriyle daha yakın etkileşimde bulunma fırsatı sunuyor. Instagram CEO'su Adam Mosseri, bu güncellemeyi yayınladığı bir video ile duyurdu ve anketlerin normal akış gönderilerinde ve Reels içeriklerindeki yorumlara eklenebileceğini açıkladı. Şu an için bu yeni özellik sınırlı bir test aşamasında, ancak Meta CEO'su Mark Zuckerberg, kendi açıklamasında "yakında herkese sunulacağını" belirtti.

Yorumlar bölümündeki anketler, kullanıcıların Hikayeler'de kullandığı gibi çıkartma benzeri görünecek. Mosseri'nin paylaştığı ekran görüntüsüne göre, diğer kullanıcılar her bir ankete kaç kişinin oy verdiğini görebilecekler. Ancak, anketlerin ne kadar süre boyunca açık kalacağı veya kullanıcıların oy vermeye devam etmek için belirli bir süre içinde mi sınırlı olacakları, şu an için net değil.

Instagram, yorum bölümünü daha etkileşimli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce de kullanıcıların yorumlara GIF göndermesine imkan sağlayan bir özelliği eklemişti.