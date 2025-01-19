Instagram'a çok konuşulacak 3 yenilik geliyor: Fotoğraflar, yorumlar ve reels...
Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'a üç önemli değişiklik geliyor. Hem profil fotoğraflarında hem de reels videolarında yenilik yapılacak. İşte ayrıntılar...
Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram üç kritik yenilikle gündemde.
Instagram, profil sayfaları için yeni bir tasarım kullanmaya başladı. Kullanıcılar, artık profil sayfalarında dikey fotoğraf ve videolar görecekler.
Webtekno'nun haberine göre Instagram'daki profil sayfaları, artık fotoğraf ve Reels videoları dikey formatta gösterecek.
“BEĞENMEME” SEÇENEĞİ GELİYOR
Instagram'ın üzerinde çalıştığı en önemli değişikliklerden biri de yorumlarla ilgili.
Buna göre, platformda yapılmış olan yorumlara "beğenmeme" seçeneği eklenecek.
Böylelikle beğenilmeyen yorumlar ortaya çıkacak. Ancak bunun sadece görüntüden mi ibaret olacağı yoksa beğenmeme sayısı yüksek olan yorumun arka plana mı atılacağı şimdilik belli değil.
SÜRE İKİ KAT YÜKSELDİ
Platformun diğer yeniliği de reel videolarıyla ilgili.
Instagram Yöneticisi Adam Mosseri, kısa süre önce yaptığı açıklama ile Instagram kullanıcılarının artık 3 dakikaya Reels yükleyebileceğini açıkladı. Bu süre daha önce 90 saniye (1.5 dakika) idi. Shiftdelete'nin aktardığına göre süre iki kat yükseldi.
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