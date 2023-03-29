Instagram'a gelecek yeni özellikler belli oldu

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:12

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 10:12

Son zamanlarda kullanıcıların eleştirileriyle dolup taşan özellikler getiren Instagram, bunlara yenilerini ekleyecek gibi duruyor. Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, profillerdeki biyografilere yanıt verilebileceğini gösterdi.

WebTekno'nun haberine göre; öte yandan paylaşımlar, kullanıcıların doğum gününe özel bir özelliğin ve Twitter rakibi platformun da üzerinde çalışıldığını da ortaya koydu.

Biyografilere yanıt vermenizi sağlayacak yeni özellik böyle gözüküyor:

Üzerinde çalışılan yeni özellik, diğer kullanıcıların biyografilerine yanıt vermenizi sağlayacak. Ayrıca bu, biyografi yazılarına yalnızca metin halinde yanıt vermeyle de sınırlı olmayacak. Tıpkı hikâyelerde ve mesajlarda olduğu gibi biyografilere de emojilerle tepki verebileceğiz.

DOĞUM GÜNLERİNİZİ KUTLAMANIZ İÇİN DE BİR ÖZELLİK GELİYOR

Paluzzi tarafından paylaşılan bir diğer özellik ise doğum günleri için hazırlanmış. Ekran görüntüsünden, kullanıcıların doğum günlerini kutlamak için bir selfie çekebileceğini ve fotoğrafa doğum günü efekti ekleyebileceğini görüyoruz.

Bu efekt, sadece kullanıcıların doğum günlerinde görünür olacak. Ancak, profil fotoğrafınızı değiştirerek efekti istediğiniz zaman kaldırabileceksiniz.

TWITTER RAKİBİ BİR PLATFORM YAKINDA ÇIKABİLİR

Instagram'ın "Barcelona" olarak adlandırılan yeni bir uygulama üzerinde çalıştığı da ortaya çıktı. Ekran görüntüsünde, Paluzzi'nin bu uygulamaya katılması için davet edildiği görülebiliyor. Bunun, Twitter'a rakip olacak metin odaklı yeni sosyal medya platformunun kod adı olabileceği belirtiliyor.

Yakın zamanda çıkan haberler, Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın Twitter'a rakip olacak metin tabanlı bir sosyal medya platformu üzerinde çalıştığını göstermişti. Merkeziyetsiz olacak yeni platforma Instagram'dan erişilebileceği de gelen bilgiler arasında yer almıştı.