Instagram'a video not özelliği yolda! Nasıl olacak?
Instagram yeni ortaya çıktığı kadarıyla bir video notlar özelliği geliştiriyor.
Instagram'a pek çok özellik yolda olsa da yeni ortaya çıkan özellik 'Video Notlar' olarak adlandırılıyor. Popüler uygulama en son yeni aldığı güncellemeyle bir dizi özelliğe kavuşmuştu.
ÖZELLİK ÜZERİNDE ÇALIŞILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Yeni ortaya çıkan özellikte ise videolara not eklemek mümkün olacak. Özelliğin nasıl göründüğü X üzerinden paylaşılan ekran görüntüleriyle belli oldu. Mesajlar bölümünün üst kısmına notlar bölümü eklenmiş ve bu sayede özellik kullanılacak diye tahmin ediliyor.
#Instagram is working on video notes ?? pic.twitter.com/ZTSz3T2Yck— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 19, 2023
Özellikle Notlar bölümüne video eklemek ve Hikayeler ve Notlar özelliğinde olduğu gibi 24 saat boyunca kalması mümkün olacak.
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