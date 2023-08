Instagram'daki mavi tikliler için 'özel ana sayfa' adımı

Onaylanmış hesaplar pek çok sosyal medya ağında karşımıza çıkmaya başladı. X, bu adımı atan ve ücretli hale getiren ilk platformlardan biri oldu. Öte yandan Meta da kendi bünyesindeki Instagram'a bu özelliği ücretli olarak tedarik etmeye başladı. Türkiye'de de kullanılabilen özellik için 279.99 TL ödemek gerekiyor.

Ücret verilerek 'onaylanmış hesap' alan kişilerin sayısında ise önemli bir artış oldu. Öte yandan Alessandro Paluzzi tarafından Twitter üzerinden paylaşılan yeni özellik 'mavi tik' alan kullanıcılara özel ana sayfa sunmayı vadediyor.

#Instagram is working on the Meta Verified feed ?? pic.twitter.com/eyGQ7YgL1u