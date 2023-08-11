Instagram'daki mavi tikliler için 'özel ana sayfa' adımı

Instagram'da mavi tik alan yani onaylanmış hesaplar için yeni bir ana sayfa düzeni geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 12:09
Instagram'daki mavi tikliler için 'özel ana sayfa' adımı
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Onaylanmış hesaplar pek çok sosyal medya ağında karşımıza çıkmaya başladı. X, bu adımı atan ve ücretli hale getiren ilk platformlardan biri oldu. Öte yandan Meta da kendi bünyesindeki Instagram'a bu özelliği ücretli olarak tedarik etmeye başladı. Türkiye'de de kullanılabilen özellik için 279.99 TL ödemek gerekiyor. 

DOĞRULANMIŞ HESAPLARA YENİ ÖZELLİK

Ücret verilerek 'onaylanmış hesap' alan kişilerin sayısında ise önemli bir artış oldu. Öte yandan Alessandro Paluzzi tarafından Twitter üzerinden paylaşılan yeni özellik 'mavi tik' alan kullanıcılara özel ana sayfa sunmayı vadediyor.

 

Ekran görüntüsü paylaşarak yeni özelliğin nasıl olacağını gösteren Paluzzi, uygulamada aktif olarak ana sayfada, sol üst kısımda bulunan Instagram logosuna tıklandığında çıkan 'takip ettiklerin ve favoriler' sekmelerine mavi tikli olan kullanıcılar için yeni bir seçenek eklenecek. 'Onaylanmış hesaplar' olarak eklenen bu yeni seçenekle ana sayfada sadece onaylı hesapların yaptığı paylaşımlar listelenebilecek.

Doğrulanmış ya da mavi tik kazanmış Instagram hesabı neler sunuluyor? Gelişmiş doğrulama, proaktif koruma, doğrudan destek, daha fazla erişim ve abonelere özel ekstra avantajlar sunuluyor.


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