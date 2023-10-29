Yayınlanma: 29.10.2023 - 16:48

Güncelleme: 29.10.2023 - 16:48

Instagram kullanıcılarının ilgisini çeken konularda daha kolay gönderilere erişebilmeleri için hashtag ve konular özelliğini sunuyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar ilgilerini çeken gönderilere daha kolay erişebiliyor. Peki Instagram'da bir konu veya hashtag nasıl takip edilir?

INSTAGRAM'DA BİR KONU VEYA HASHTAG NASIL TAKİP EDİLİR?



Hashtag veya konu takibi, Instagram'da belirli bir ilgi alanını daha yakından takip etmek ve ilgili gönderileri görmek için kullanışlı bir yöntemdir. Özellikle bir konu hakkında güncel kalmak veya ilginç içerikleri görmek istiyorsanız, bu özellik size yardımcı olabilir. İşte Instagram'da hashtag veya konu takibi yapmanın adımları:

Adım: Instagram uygulamasını iPhone veya Android telefonunuzda açın. Adım: Ana sayfanın altındaki arama simgesine dokunun. Bu, büyüteç şeklindeki bir simgedir. Adım: Arama çubuğuna takip etmek istediğiniz hashtag veya konuyu girin. Örneğin, "doğa" veya "seyahat" gibi popüler bir hashtag seçebilirsiniz. Arama sonuçları belirecektir. Adım: Arama sonuçları sayfasının üstünde, "Etiketler" seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği tıklayın. Adım: Listelenen etiketler arasında takip etmek istediğiniz belirli hashtag'i seçin. Örneğin, #doğa. Bu, ilgili hashtag ile ilgili tüm gönderileri görmenizi sağlar. Adım: Hashtag sayfasına gittikten sonra sağ üst köşede "Takip Et" düğmesini göreceksiniz. Bu düğmeye dokunduğunuzda, seçtiğiniz hashtag veya konuyu takip etmeye başlarsınız. Adım: Şimdi, ana zaman akışınızda bu hashtag'i veya konuyu içeren gönderileri görüntüleyebilirsiniz. Instagram, size bu konuyla ilgili en iyi ve en ilgi çekici içerikleri sunacaktır.

Hashtag veya konu takip etmeyi bırakmak isterseniz, aynı hashtag sayfasına gidip "Takibi Bırak" seçeneğine dokunabilirsiniz.