Instagram'daki Reels videolarına indirme seçeneği ekleniyor

Instagram'ın Reels odaklı girişimleri devam ederken, bir süredir beklenen karar geldi. Instagram'da artık Reels videoları indirilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 13:42
Instagram'daki Reels videolarına indirme seçeneği ekleniyor
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Instagram artık hızına yetişilmeyecek düzeyde yeni özellikleri bünyesine ekliyor. Yenilik normalde indirilme imkanı olmayan Reels videolarını indirmeyi sağlıyor. İndirilen bu videolar ise çoğaltılmasının önüne geçmek adına filigran içeren şekilde olacak.

INSTAGRAM İÇİN YENİ İNDİRME ÖZELLİĞİ

TechCrunch tarafından paylaşılan özellik, ABD'de kısıtlı kullanıcıya sunulmuş durumda. Mobil tarafta ve bazı özel hesapların kullanabildiği özellik aynı zamanda farklı bir seçenekle de gelecek. 

İsteyen kişiler Reels'lerinin indirilmesini engellemek için ayarlama yapabilecek.

Herkesin kullanımına ne zaman açılacağı belli olmayan özelliğin kısa süre içinde daha fazla ülkeye ulaşması bekleniyor.


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