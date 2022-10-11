Instagram'ı kızdıran uygulama, Google Play'den kaldırıldı
Güvenlik konusunda sorun yaratan ve Instagram'ı sinirlendiren The OG App, Google Play üzerinden kaldırıldı. The OG App, eylül ayında piyasaya çıkmıştı.
Meta, bir süre önce The OG App adlı uygulamanın App Store ve Google Play’den kaldırılmasını istemişti. Bu uygulama, Instagram için öne çıkan reklamları engelliyordu.
Fakat Instagram ücretsiz bir uygulama oluşundan dolayı gelirini reklamlar üzerinden sağlıyor. Bu nedenle OG App, bunu engelleyerek şirketin politikalarını ihlal ediyordu.
GOOGLE PLAY UYGULAMANIN FİŞİNİ ÇEKTİ
ShiftDelete'in haberine göre; The OG App isimli uygulama, Instagram’ın çıkarlarıyla çeliştiği nedeniyle Google Play üzerinden de tamamen kaldırıldı.
Ayrıca uygulamayı kullanmak için Instagram hesap bilgilerinin girilmesi gerekiyordu. Bu durum da bilgilerin verilmesi nedeniyle güvenlik açısından sorun teşkil ediyordu.
KISA SÜREDE POPÜLER OLDU
İlk çıktığı andan itibaren birçok kişi tarafından kullanılan ve hızla yayınlanan uygulamada reklamları kaldırmanın yanında ek olarak bir de özelleştirilebilme özelliği de bulunuyordu. Aynı zamanda mesajlar için okundu bilgisinin kapanmasını da sağlıyordu. The OG App, Eylül ayında piyasaya çıkmasına rağmen kısa süre içinde popüler olmayı başardı.
Meta konuyla ilgili olarak OG App hakkında şu açıklamaları yaptı:
“Bu uygulama, politikalarımızı ihlal ediyor. Gerekli tüm yaptırımları gerçekleştiriyoruz.”
İLLEGAL YOLLARLA HALA İNDİRİLEBİLİYOR
The OG App uygulaması ise resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şimdilik kullanıcılarına hizmet veremeyeceğini açıkladı. Uygulama illegal yollar aracılığıyla Android telefonlara hala yüklenebiliyor. Fakat indirdikten sonra Instagram kullanıcılarının güvenlik konusunda sorun yaşaması muhtemel.
Uygulamayı kullanan bazı Twitter kullanıcıları, bir süre sonra Instagram’ın kendilerini şüpheli giriş konusunda uyardığını açıkladı.
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