Intel, çip üretimi otomasyonu için yeni ortaklık kuruyor

Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:08

Güncelleme: 08.05.2024 - 13:08

Japonya ve ABD merkezli üretici firmalar, yarı iletken çip tedarik zincirlerini güçlendirme hedefiyle işbirliği fırsatlarını artırmaya çabalıyor. Buna göre Intel ile 14 Japon firma, başkent Tokyo merkezli "Yarı İletken Montaj Test Otomasyonu ve Standardizasyonu Araştırma Birliği" (SATAS) oluşturdu.

INTEL VE DİĞER ŞİRKETLER BİR ARAYA GELEREK OTOMASYON GERÇEKLEŞTİRECEK

SATAS açıklamasına göre Intel'in Japonya şubesi ile ülke içi 14 Japon firmanın yer aldığı birlik, çip üretim sürecinde otomasyon ve standardizasyon hedefliyor. Söz konusu firmalar çiplerin paketlenmesi, birleştirilmesi ve test edilmesi şeklinde bilinen "arka uç süreçlerinde" prosedürlerin otomasyonunu gerçekleştirecek.

Kyoto merkezli Omron Corp. ve Murata Machinery taşıma ve depolama sistemlerinin araştırma-geliştirme (AR-GE) süreçlerini denetleyecek. Yamaha Motor ve Resonac Holdings firmaları montaj ve test sürecinde; Sharp Corp. ise pilot hatların tasarlanması ve işletilmesinde görev üstlenecek.

Otomasyon teknolojilerinin 2028'e kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu teknolojiler sayesinde üretim verimliliğinin artırılması, yeni standartlar belirlenmesi, SATAS üyelerinin küresel rekabet gücünün yükseltilmesi planlanıyor.