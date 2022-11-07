iOS 16 kabusu devam ediyor: Güncelleme yine sorun çıkardı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 12:56

Apple'ın bazı yenilikleri içinde barındıran iOS 16 sürümü, bazı kullanıcıların sorun yaşamasına neden olmuştu. Özellikle ekran ve kamera tarafında kullanılmaz durumlar yaşatan sorunlar, güncelleme ile aşılmıştı. Öte yandan iOS 16.1 de bir süre önce kullanıma açıldı. Bu sefer de bazı İPhone 13 ve iPhone 14 kullanıcıları ekranlarında donma hatası ile karşılaşmaya başladı.

iOS 16.1 SÜRÜMÜ DE KULLANICILARIN KABUSU OLDU

İlk sürüm yayımlandığında özellikle iPhone 11 ve iPhone 14 kullanıcıları kamera ve ekran sorunu yaşamaya başlamıştı. Sorunu çözmek için Apple tarafından alelacele yayımlanan yeni sürümle sorunların tamamen çözüldüğü ya da kısmen küçük hatalar kaldığı aktarılmıştı.

Yeni sürümü güncelleyen iPhone 13 ve iPhone 14 kullanıcıları ekranlarının donduğunu bildirmeye başladı. Kullanıcılar geçiş animasyonları ya da uygulamalar sayfalarında donma yaşıyor. Hatta bildirilen bazı durumlara göre cihaz çalışmaya tamamen durduruyor.

Söz konusu sorunun iOS 16.1 güncellemesinden sonra çıktığı bildirildi.

Bu durum dışında başka farklı sorunlar yaşayan iPhone kullanıcıları da var. Bir iPhone 14 Pro kullanıcısı sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Spotlight Search menüsü dışında hiçbir yere giremediğini aktardı.

Bazı iPhone 13 kullanıcıları da ekranın tamamını yeşile çeviren sorun bildirdiler.