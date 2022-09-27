iOS 16 sorunları devam ediyor: Pil sorununa çözüm şu anlık yok

27 Eylül 2022 Salı, 21:23

iPhone 14 serisi ve farklı iPhone modellerinde belli başlı sorunların ortaya çıkmasına neden olan iOS 16, özellikle ekstra pil tüketimiyle kullanıcıların canını sıkmaya yetmişti. iOS 16'nin yeni sürümleri sunulmuş olmasına rağmen kullanıcılar pil tarafındaki sorunlardan kurtulmuş değil. Peki kullanıcılar bu sorunun çözümü olana kadar neler yapabilirler?

iOS 16 pil sorununa kendi çözümünüzü geliştirebilirsiniz

iOS 16 yayımlandıktan kısa bir süre sonra iPhone kullanıcıları kamera titremesi, telefonun dokunmatik ekranının bozulması ve pil sorunu ile karşılaşmaya başladı. Kamera tarafındaki sorunun çözüldüğünü son güncelleme ile söylemek mümkün ancak pil sorunu halen çözülmedi. Kullanıcıların çabuk tükenen batarya için alabilecekleri bazı önlemler var.

Always on display yani sürekli açık ekran özelliği iPhone 14'lerle beraber geldi ve bu özellik yüzde 6 oranında daha fazla şarj yiyen bir özellik. Kullanıcılar ilk etapta bu özelliği kapatarak daha uzun süre telefonlarını kullanabilirler. Bir diğer yandan kilit ekranı özelliği içerisinde bulunan widget benzeri özellikleri kapatmak da küçük çaplı bir çözüm olabilir.

Öte yandan hava durumu ya da ekranın bir köşesinde sürekli veri çeken uygulamaları kapatmak da kısa süreli bir çözüm olabilir.