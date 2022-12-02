Kavisli ekrana sahip özel bir 'iPhone' üretildi
Katlanabilir ekranlı iPhone modelinin ardından şimdi de kavisli ekrana sahip bir iPhone nasıl olurdu sorusu cevap buldu.
Apple özellikle iPhone'lara yenilikler getirme konusunda çekimser davranıyor. Bu sebeple eleştirilen şirkete kullanıcılardan farklı çözümler gelmeye devam ediyor. Daha önce katlanabilir ekranlı iPhone tasarlanmıştı. Buna ek olarak şimdi de kavisli ekran yapısına sahip iPhone tasarlandı. Peki nasıl görünüyor?
APPLE'IN YAPMADIĞI KAVİSLİ EKRANI BİR iPHONE KULLANICISI YAPTI
Apple cihazların modifikasyonları konusunda uzmanlaşmış bir kişi, aktif olarak kullanılabilecek kavisli ekran tasarımına sahip bir iPhone tasarladı. iPhone 14 Pro Max modelini modifiye eden tasarımcı, fix Apple adlı Twitter hesabı üzerinden sonucu paylaştı.
Telefonun işlevselliğinin bozulmadığı aksine kullanmaya devam edilebilecek olan telefon Android görünümlü bir iPhone gibi duruyor.
We change iphone 14 pro max curved display pic.twitter.com/wbfFn6pZic— fix Apple ?? (@lipilipsi) November 29, 2022
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