Kavisli ekrana sahip özel bir 'iPhone' üretildi

02 Aralık 2022 Cuma, 11:48

Apple özellikle iPhone'lara yenilikler getirme konusunda çekimser davranıyor. Bu sebeple eleştirilen şirkete kullanıcılardan farklı çözümler gelmeye devam ediyor. Daha önce katlanabilir ekranlı iPhone tasarlanmıştı. Buna ek olarak şimdi de kavisli ekran yapısına sahip iPhone tasarlandı. Peki nasıl görünüyor?

APPLE'IN YAPMADIĞI KAVİSLİ EKRANI BİR iPHONE KULLANICISI YAPTI

Apple cihazların modifikasyonları konusunda uzmanlaşmış bir kişi, aktif olarak kullanılabilecek kavisli ekran tasarımına sahip bir iPhone tasarladı. iPhone 14 Pro Max modelini modifiye eden tasarımcı, fix Apple adlı Twitter hesabı üzerinden sonucu paylaştı.

Telefonun işlevselliğinin bozulmadığı aksine kullanmaya devam edilebilecek olan telefon Android görünümlü bir iPhone gibi duruyor.