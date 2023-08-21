Yayınlanma: 21.08.2023 - 16:14

Güncelleme: 21.08.2023 - 16:14

Teknoloji dünyası, Apple kullanıcılarını heyecanlandıran bir soruyla çalkalanıyor: iOS 17 ne zaman yayınlanacak? Kullanıcılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da iOS'un son sürümüne dair merak içerisindeler. Peki, İOS 17 çıktı mı? İOS 17 ne zaman çıkacak? İOS 17 özellikleri neler? İOS 17 hangi cihazlarda olmayacak? İşte ayrıntılar...

İOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tüm bu beklentilere rağmen, iOS 17'nin kesin çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak Apple, genellikle yeni sürümü iOS cihazları için Eylül ayının ortalarında yayınlıyor. Bu tarihi beklemede kalan kullanıcılar, iOS 17'nin neler sunacağını görmek için sabırsızlanıyor.

İOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

OS 17, her gün yaptığınız şeyleri geliştirmek için yeni özellikler getiriyor. Birini aradığınızda veya mesaj attığınızda kendinizi daha önce hiç olmadığı gibi ifade edebileceksiniz.

Akıllı Ev Kilit Ekranı

iOS 17’deki güncellenmiş bir Kilit Ekranı arayüzü bulunacak. Bu sayede iPhone bir “akıllı ev ekranına” dönüştürecek . iPhone, kullanılmadığında ve yatay yönde yerleştirildiğinde, takvim randevuları, hava durumu verileri, bildirimler ve daha fazlasını içeren bilgileri göstererek, evin bir veri merkezi olarak hizmet etmesine olanak tanıyacak.

Diğer Kilit Ekranı Güncellemeleri

Yazı tipi boyutunu değiştirme seçenekleri de dahil olmak üzere Kilit Ekranında bazı küçük güncellemeler olması bekleniyor. Kilit Ekranı tasarımları oluşturan kişiler, özel Kilit Ekranlarını paylaşmaya yönelik yeni bir seçenekle bunları diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşabilir.

Günlük Tutma Uygulaması

Apple, kullanıcıların etkinliklerini ve düşüncelerini, günlük yaşamlarını bir günlük aracılığıyla kaydetmelerine olanak sağlamak için tasarlanmış bir günlük kaydı uygulaması geliştiriyor. The Wall Street Journal’a göre uygulama, evde ne kadar zaman geçirildiği ve bir günün nasıl olduğunu belirlemek için kullanıcı davranışını analiz edecek.

Dynamic Island

Ekrandaki Siri arabirimi, Dynamic Island’a entegre edilebilir. Siri’nin Dynamic Island’a taşınması, ekrandaki içeriğin, ekranı kaplayan mevcut dairesel Siri arayüzü olmadan tam görünümde kalmasına izin verecek.

İyileştirilmiş Arama ve Spotlight

Sistem genelinde arama ve Spotlight işlevlerinde dikkate değer iyileştirmeler yapılacak, ancak ayrıntılar henüz sunulmadı.

Sağlık Uygulaması Güncellemeleri

Apple, Sağlık uygulamasını iPad’e genişletiyor ve bu da hem iPhone hem de iPad’de kullanılabilir olmasını sağlayacak.

Sağlık uygulaması, kullanıcıların ruh hallerini takip etmelerine, günleriyle ilgili soruları yanıtlamalarına ve sonuçları zaman içinde görüntülemelerine olanak tanıyan bir ruh hali izleme işlevi de içerecek. Miyopluk gibi görme sorunları olan kullanıcılar için de yeni özellikler olacak.

Apple Müzik Özelleştirmeleri

Apple Music’in basitleştirilmiş bir arayüze sahip olması bekleniyor ve Apple Music şarkı sözleri doğrudan Kilit Ekranında görüntülenebilecek.

El Feneri Ayarları

Üç parlaklık seviyesiyle sınırlı olmak yerine, el feneri parlaklığı ses düğmesine benzer şekilde bir kaydırıcı ile ayarlanabilecek.

SharePlay

iOS 17 , bir FaceTime araması üzerinden aileniz ve arkadaşlarınızla içerik izlemek için yeni SharePlay işlevi içerebilir.

Airplay

AirPlay için potansiyel iyileştirmeler üzerinde çalışılıyor. Apple, konukların AirPlay içeriğini sahip olmadıkları TV’lere ve cihazlara aktarmalarını kolaylaştıracak bir özellik hakkında oteller ve diğer mekanlarla görüşüyor.

FaceTime

iOS 17’deki FaceTIme için FaceTime mesajları olacak.; bu, aramanızı aradığınızda ulaşamadığınız birine hızlı bir video mesajı bırakmanıza olanak tanıyacak.

İOS 17 GÜNCELLEMESİNİ HANGİ CİHAZLAR DESTEKLEYECEK?

İşte iOS 17 güncellemesini alacak iPhone’ların listesi. iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X için İOS 17 desteği olmacak.