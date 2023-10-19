iOS 17.1 güncellemesi yolda; gece kapanma sorununu çözmeyecek

Yayınlanma: 19.10.2023 - 13:33

Güncelleme: 19.10.2023 - 13:34

Apple'ın sunduğu günden beri sorun çıkartan iOS 17 yeni bir güncelleme alacak. iOS 17.1 sürümü 24 Ekim'de iPhone kullanıcıları için sunulacak. Ancak burada spesifik olarak iPhone 12'lerdeki SAR değerini düşürmek hedefe alınacak. Onun dışında bazı iPhone 15'lerde ekran bozulmaları da sunulacak güncelleme ile çözülecek gibi duruyor.

iOS 17.1 GÜNCELLEMESİ HANGİ SORUNLARI ÇÖZECEK?

Bazı kullanıcılar iOS 17'yi ve sonrasındaki sürümleri indirdikten sonra telefonlarının gece vakti kendiliğinden kapandığını, bir süre kapalı kaldıktan sonra tıpkı güncelleme yapılmış gibi kendiğilinden otomatik açıldığını bildirmişti. Bu soruna tam olarak neyin sebep olduğu bilinmiyor olsa da Apple'ın son güncellesinde bu soruna odaklanılmayacak.

iOS 17.1 gece kapanma sorununu çözmeyecek ama iPhone klavyesinin yavaşlamasına neden olan bir sorunu, özel ayarlanan zil seslerinin görünmemesi gibi problemleri çözecek. Aynı zamanda Pro modellerde yer alan eylem butonu için de yenilikler gelecek.