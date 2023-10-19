iOS 17.1 güncellemesi yolda; gece kapanma sorununu çözmeyecek

iOS 17.1 güncellemesi ile çözülecek sorunlar o kadar fazla ki, 'gece kapanan iPhone'ların sorunu bu güncellemeyle bitmeyecek. Peki ne zaman çözülecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2023 - 13:33
iOS 17.1 güncellemesi yolda; gece kapanma sorununu çözmeyecek
Abone Ol google-news

Apple'ın sunduğu günden beri sorun çıkartan iOS 17 yeni bir güncelleme alacak. iOS 17.1 sürümü 24 Ekim'de iPhone kullanıcıları için sunulacak. Ancak burada spesifik olarak iPhone 12'lerdeki SAR değerini düşürmek hedefe alınacak. Onun dışında bazı iPhone 15'lerde ekran bozulmaları da sunulacak güncelleme ile çözülecek gibi duruyor. 

iOS 17.1 GÜNCELLEMESİ HANGİ SORUNLARI ÇÖZECEK?

Bazı kullanıcılar iOS 17'yi ve sonrasındaki sürümleri indirdikten sonra telefonlarının gece vakti kendiliğinden kapandığını, bir süre kapalı kaldıktan sonra tıpkı güncelleme yapılmış gibi kendiğilinden otomatik açıldığını bildirmişti. Bu soruna tam olarak neyin sebep olduğu bilinmiyor olsa da Apple'ın son güncellesinde bu soruna odaklanılmayacak. 

iOS 17.1 gece kapanma sorununu çözmeyecek ama iPhone klavyesinin yavaşlamasına neden olan bir sorunu, özel ayarlanan zil seslerinin görünmemesi gibi problemleri çözecek. Aynı zamanda Pro modellerde yer alan eylem butonu için de yenilikler gelecek. 


iOS 17.1 güncellemesi iOS 17.1 iOS 17.1 sürümü iOS 17.1 güncellemesi ile çözülecek sorunlar

İlgili Haberler

iOS 17.1 gelişticiler için beta olarak sunuldu! Neler sunuyor?

iOS 17.1 gelişticiler için beta olarak sunuldu! Neler sunuyor?
iOS 17'deki yeni mesajlar özellikleri nasıl kullanılır?

iOS 17'deki yeni mesajlar özellikleri nasıl kullanılır?
Testlere göre iOS 17.0.3 güncellemesi iPhone 15 Pro'yu soğuttu

Testlere göre iOS 17.0.3 güncellemesi iPhone 15 Pro'yu soğuttu

En Çok Okunan Haberler