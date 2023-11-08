iOS 17.1.1 güncellemesi spesifik sorunları çözmek için yayınlandı
Apple'ın spesifik olarak sorunları çözmeye odaklanarak geliştirdiği iOS 17.1.1 yayınlandı. Bunun yanında watchOS 10.1.1 da yayınlandı. İşte ayrıntılar...
Apple'ın sunduğu günden bu yana sorunlar bildirilen iOS 17 sürümü için yeni bir karar alınmış ve iOS 17.2 güncellemesinden önce spesifik olarak bazı sorunları çözecek iOS 17.1.1 güncellemesinin geleceği duyurulmuştu. Apple bu güncellemeyi gönderdi.
iOS 17.1.1 İLE HANGİ SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR?
Apple'ın sunduğu güncellemede, iPhone için hata düzeltmelerinin yer aldığı aktarılıyor. Burada nadir durumlarda, belirli araçlarda kablosuz şarj edildikten sonra iPhone 15'lerde Apple Pay ve NFC özelliklerinin kullanılmaması gibi sorunların yanı sıra, hava durumunun hatalı gösterim yapması çözülüyor.
Yaşanan diğer sorunların iOS 17.2 güncellemesiyle çözülmesi bekleniyor.
Apple Watch için de aşırı pil tüketimine neden olan sorun watchOS 10.1.1 ile çözülüyor.
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