iPhone 15 Pro ve Max'lerde bulunan Eylem Düğmesi nedir? Eylem Düğmesi ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Yayınlanma: 02.10.2023 - 11:33

Güncelleme: 02.10.2023 - 11:33

Apple'ın yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri, geleneksel sesli/sessiz anahtar yerine bir eylem düğmesi ile geliyor. Bu özel düğme, daha fazla işlevselliğe olanak tanıyor.

Birçok kişinin merak ettiği Eylem Düğmesi nedir? Eylem Düğmesi ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

EYLEM DÜĞMESİ NE İŞE YARAR?

Sessiz Mod: Aramaları ve uyarıları sessize almak için eylem düğmesine basabilirsiniz.

Odaklanma: Bildirimleri susturmak ve dikkatinizi dağıtan unsurları filtrelemek için odaklanma özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Kişisel, Rahatsız Etmeyin ve İş arasında seçim yapabilirsiniz.

Kamera: Hızlıca fotoğraf çekmek için kamerayı açabilir ve açılır menüden selfie, video, portre ve diğer ayarları seçebilirsiniz.

El Feneri: İhtiyacınız olduğunda el fenerini açabilirsiniz.

Sesli Not: Hızlıca kişisel notlar, müzik fikirleri ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

Büyüteç: Telefonunuzu bir büyüteç gibi kullanabilirsiniz.

Kısayol: Bir uygulamayı açabilir veya favori kısayolunuzu çalıştırabilirsiniz.

Erişilebilirlik: Erişilebilirlik özelliklerini hızlıca kullanabilirsiniz, örneğin, ters çevirme veya kontrast artırma.

EYLEM DÜĞMESİ NASIL KULLANILIR?

Ayarlar uygulamasını açın: iPhone'unuzdaki Ayarlar uygulamasını başlatın.

Eylem Düğmesi Seçenekleri: Eylem düğmesi seçeneklerine erişmek için, arama kutusuna "eylem düğmesi" yazın ve sonuçlar arasından "Eylem Düğmesi"ni seçin.

Eylem Düğmesi Seçeneklerini Özelleştirin: Eylem düğmesi ayarları menüsünde varsayılan seçenek sessiz moddur. Diğer seçeneklere göz atmak için sağa sola kaydırın ve eylem düğmesini hangi işleme atamak istediğinizi seçin.

Eylem Düğmesini Kişiselleştirin: Bazı eylem düğmesi seçenekleri belirli kısayolları özelleştirmenize olanak tanır. Örneğin, kamera seçeneğinde selfie çekimi gibi alt seçenekleri seçebilirsiniz.

EYLEM DÜĞMESI İLE KESTİRMELERİ KİŞİSELLEŞTİRME

iPhone 15 Pro ve Pro Max, özel kestirmeler uygulaması aracılığıyla eylem düğmesi kısayollarını özelleştirmenize izin verir. İşte bunu yapmanın adımları:

Kestirmeleri Seçin: Eylem düğmesi ayarları menüsünden Kısayollar seçeneğini seçin.

Kısayol Seçin: Kısayollar menüsünden kullanmak istediğiniz kısayolu seçin. Örneğin, belirli bir uygulamayı açmak için.

Uygulamayı Seçin: Hangi uygulamayı başlatmak istediğinizi seçin, ardından favori uygulamanızı başlatmak için eylem düğmesine uzun süre basabilirsiniz.