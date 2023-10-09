Yayınlanma: 09.10.2023 - 11:03

Güncelleme: 09.10.2023 - 11:03

iPhone cihazlar iOS 16 ile fotoğraflarımızdan nesneleri kesip çıkarma yeteneği kazanmıştı. iOS 17, ile birlikte artık bu fotoğraflar çıkartmayalara dönüştürülebiliyor.

Peki iPhone'larda fotoğraflar çıkartmalara nasıl dönüştürülür?



Bu yeni özellik, özellikle iMessage kullanıcıları için bir özellik olarak sunuluyor. Örneğin, kedinizin komik bir fotoğrafını bir çıkartma haline getirerek arkadaşlarınızı şaşırtabilir ve onları nasıl yaptığınızı meraklandırabilirsiniz. Bu yeni yetenek, fotoğraf kesiklerini daha eğlenceli ve yaratıcı hale getiriyor.

iPHONE'LARDA FOTOĞRAFLAR ÇIKARTMALARA NASIL DÖNÜŞTÜRÜLÜR?

İşte bu özelliği kullanmanın adımları:

Fotoğraflar uygulamasını açın ve çıkartmaya dönüştürmek istediğiniz resmi bulun. Resme uzun süre basın ve "Çıkartma Ekle" seçeneğine dokunun. Bir çekmece açılacak ve fotoğraf kesimi çıkartmanız olarak eklenmiş olacak. Dilediğiniz zaman efekt ekleyebilir veya daha sonra ekleyebilirsiniz.

Çıkartmalarınızı kullanmak için iOS klavyesini kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda, gülen yüz simgesine dokunarak son kullanılan çıkartmalara erişebilirsiniz. İşte iMessage'da bu çıkartmaları kullanmanın adımları:

iMessage sohbetinizi açın. Metin kutusunun solundaki artı simgesine dokunun ve "Çıkartmalar" seçeneğini seçin. Bir çıkartmaya dokunarak onu iMessage metninizde kullanabilir veya sürükleyip bırakarak belirli bir mesaja yapıştırabilirsiniz.

Unutmayın ki bu çıkartmalar yalnızca iMessage içinde hareketli olarak görünür, diğer uygulamalarda sadece PNG görüntüleri olarak görünür.