iOS 17'yle beraber kapatılan ayarlar açılmış olabilir

Yayınlanma: 25.09.2023 - 12:11

Güncelleme: 25.09.2023 - 12:11

Yeni ortaya çıktığına göre iOS 17 güncellemesini yapanlar, iOS 16'da kapattıkları ayarların aktif hale geldiğini söylüyor. Burada karşımıza 'önemli konumlar' ve 'iPhone analizi' gibi seçeneklerin aktif hale geldiğini görüyoruz.

iOS 17 İLE AKTİF HALE GELEN GİZLİLİK AYARLARI

Apple söz konusu sorunu incelemeye başladı.

Bunun kasıtlı olarak yapılmadığını yakında sunulacak bir güncelleme ile de sorunun çözeleceğini söylüyor.

Apple'ın iOS 17 güncellemesi için yenilikler şunlardı:

“iOS 17 ile Telefon, FaceTime ve Mesajlar uygulamaları daha gelişmiş bir iletişim deneyimi sunuyor, AirDrop ile paylaşım yapmak daha kolay hale geliyor ve daha akıllı veri girişi ile yazma hızı ve doğruluğu artıyor. iOS 17 ayrıca yeni deneyimler de içeriyor: Günlük uygulaması kullanıcıların minnet duydukları anları kaydetmelerini kolaylaştırıyor ve Beklemede özelliği iPhone yatay konumda dik durarak şarj edilirken bir bakışta göz atılabilecek bilgiler görüntülemenin yeni bir yolunu sunuyor.”