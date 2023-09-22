iOS 17'nin yeni özelliği; çıplaklık içeren görüntüleri sansürleme

iOS 17 yeni sunuldu ve iPhone kullanıcılarına bazı yenilikler getiriyor. Bu sürümde yer alan özelliklerden biri de hassas içerik uyarısı oluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:42
iOS 17'nin yeni özelliği; çıplaklık içeren görüntüleri sansürleme
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Apple'ın yeni iPhone'larını tanıtmasının ardından kısa bir süre sonra iOS 17 sürümü de yayınlandı. Kullanıcılara yenilikler sunan bu sürümdeki özelliklerden biri de 'hassas içerik uyarısı' oldu. Bu özellik sayesinde çıplaklık içeren görüntüler bulanıklaştırılacak.

iOS 17 İLE YENİ GELEN HASSAS İÇERİK UYARISI NEDİR?

iOS 17 ile gelen özellik, Mesajlar uygulamasında gelen çıplaklık içeren görüntüleri bulanıklaştırıyor. Bu sayede beklenmeyen mesajlardan kullanıcı korunmuş oluyor. Bu ayar, alınan fotoğraf ya da videoları analiz eden bir yapay zekayı kullanıyor. Medya içeriği Apple tarafından erişilmeden sansürlenmiş oluyor. 

Süreç iPhone'da internete gerek duyulmadan gerçekleştiği için herhangi bir veri ihlali söz konusu da olmuyor.

Özelliği kullanmaya başlamak için öncelikle iPhone'unuzun iOS 17'yi destekleyip desteklemediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer iOS 17'yi destekleyen bir telefonunuz varsa güncellemeyi yapın ve ardından ayarlar>gizlilik ve güvenlik>hassas içerik uyarısı kısmına gerek özelliği etkin hale getirebilirsiniz.


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