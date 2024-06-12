iOS 18 öncesi; iOS 17'nin kullanım oranları açıklandı!

Yayınlanma: 12.06.2024 - 14:31

Güncelleme: 12.06.2024 - 14:31

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18'i ve gelecek özellikleri de tanıttı. Bu etkinlikte iPhone kullanıcıları çok daha iyi özelliklerin sunulacağı müjdelendi. iOS 18 öncesi, iOS 17'nin benimsenme oranları da belli oldu. Kullanıcılar, iOS 17'ye geçmeyi tercih etmedi gibi görünüyor. iOS 17, yüzde 77'ye kadar iPhone kullanıcılarına ulaştı.

iPHONE KULLANICILARININ YÜZDE 77'Sİ İNDİRDİ

Burada etkili olan şeylerden biri de iOS 17 tanıtıldığından bu yana hatalarla dolu olması. Hem yeni iPhone'larda hem de eski iPhone modellerinde yaşanan sorunlar iOS 17'nin benimsenme oranlarını düşürdü.

iOS 17'yle gelen sorunlar, pek çok ara güncelleme ile çözülse de bile pek çok kişi bu sebeple güncellemeye geçiş yapmamış olabilir.

Aktif kullanımda olan iPhone'ların yüzde 77'sinde iOS 17 yüklü. Son dört yılda tanıtılan iPhone'lardan yüzde 86'sında iOS 17, yüzde 11'inde iOS 16 yüklü.