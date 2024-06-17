iOS 18 ile yepyeni özellikler yolda; Türkiye'de kullanmayacak olan özellikler!

Yayınlanma: 17.06.2024 - 12:38

Güncelleme: 17.06.2024 - 12:38

Apple, yeni iOS 18 ile yapay zeka özellikleri sunmasının yanında pek çok değişiklik de getirecek. Ancak bu özelliklerin bir kısmı Türkiye'deki kullanıcılar için sunulmayacak. Önemli özelliklerin Türkçe desteği de bulunmayacak.

iOS 18 İLE TÜRKİYE'DE KULLANILMAYACAK ÖZELLİKLER NELER?

iOS 18 ile gelecek Apple Intelligence özellikleri, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine sunulacak. Bunlar cepte. Uydu üzerinden mesaj gönderebilme özelliği ise iPhone 14 ve daha yeni iPhone'lara gelecek. Ses kayıtlarını yazıya dökebilecek Notlar özelliği ise iPhone 12 ve daha yeni iPhone'lara sunulacak.

Bu şekilde açıklanan modeller dışında bazı özellikler kullanılmayacak. Bir de Türkiye'de ilk aşamada sunulmayacak ancak daha sonra sunulabilme ihtimali olan ya da hiç sunulmayacak özellikler var.

Türkiye'de ise uydu üzerinden mesaj gönderme özelliği iPhone 15 Pro'lara sahip olsanız bile kullanılmayacak. Bunun yanı sıra Mail uygulamasına getirilen yeni kategori sistemi de ilk aşamada Türkiye'de kullanılmayacaklar arasında yer alıyor. Safari'nin sayfalarının anahtar bilgileri gösteren ve aynı zamanda sayfanın özetini yapan özellik de sunulmayacak.

Apple Maps'e gelen topografik haritalar da Türkiye'de desteklenmeyecek.

Telefon uygulamasına eklenecek gelen çağrıları kaydederek, yazıya dökülmesini sağlayan özellik de ilk aşamada Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına sunulmayacak.