iOS 18'in uygulama gizleme özelliği eleştiriliyor

Yayınlanma: 17.06.2024 - 11:50

Güncelleme: 17.06.2024 - 11:50

Apple'ın iOS 18'i tanıtmasının ardından bazı özellikler özelinde tartışmalar başladı. iPhone'lar için sunulması planlanan uygulama gizleme ve onları kilitleme özelliği, eşlerini aldatmak isteyenlerin ekmeğine yağ süreceği için eleştirilmeye başlandı.

APPLE'IN YENİ UYGULAMA GİZLEME ÖZELLİĞİ ELEŞTİRİLİYOR

Bu özellik Apple tarafından bankacılık uygulamalarını gizlemek veya çocukların uygulamaları kurcalamasının önüne geçilmesi için sunulacak. Yine de kötü niyetli kişiler için de bir fırsat gibi görülüyor. Zira eşlerini aldatan kişiler bu uygulamaları gizleyerek ya da kilitleyerek delilleri gizleyebilir.

Özelliğin bu şekilde eleştirilmesi, iOS 18'e çapkınların cenneti isminin bile takılmasına neden oldu.

Android tarafında uzun bir süredir bulunan bu imkan, aldatmaların gizlenmesine neden oldu mu bilmiyoruz ancak, özelliğin bu şekilde eleştirilmesi bazıları tarafından da paranoyakça bulunuyor. Çünkü eşlerini aldatacak kişiler zaten bunu gizli kapaklı yapıyor. Apple'in iOS 18 ile sunduğu özellikler bunu değiştirmeyecek. Yine de konu hakkında pek çok yorum internette dolaşıyor.