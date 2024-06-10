iPhone sahipleri çok daha fazla harcama yapıyor

Yayınlanma: 10.06.2024 - 13:08

Güncelleme: 10.06.2024 - 13:15

Yeni yayınlanan verilere göre iOS kullanıcıları yani iPhone kullanıcıları, Android kullanıcılarına oranla uygulama mağazalarında daha fazla harcama yapıyor. Bunun sebeplerinden biri de Play Store'da ücretsiz olmasına rağmen App Store'da ücretli olan uygulamaların sayısının yüksek olması.

iPHONE KULLANICILARI DAHA FAZLA HARCAMA YAPIYOR

Analiz firması Sensor Tower'ın aktardığı yeni verilere göre App Store'da Play Store'a kıyasla çok daha fazla harcama yapılıyor. Ancak uygulama indirme verileri Google Play Store'da çok daha yüksek.

Verilere göre Play Store'da 25,5 milyar uygulama indirilmişken, App Store'da bu sadece 8,4 milyar. Android kullanıcılarının eğilimleri, ücretsiz uygulamaları daha çok indirmek yönünde olurken, bu uygulamaların içinde de harcama yapmadıklarını gösteriyor.

Bunun birkaç sebebi var;

Bunlardan ilki iPhone kullanıcılarının ortalama olarak Android kullanıcılarına göre daha yüksek harcanabilir gelirinin olması. Bir diğer yanda aynı uygulamalar App Store'da ücretli çıkarken, Android'de ücretsiz çıkabiliyor. Haliyle, iPhone kullanıcıları eğer popüler de bir uygulama ya da oyunsa ücret ödeyerek sahip olmak zorunda kalıyor.

Örneğin, bir fotoğrafçılık uygulamasını ele alalım. Android versiyonu ücretsiz ve uygulama içi harcamalar ile gelir elde ediyor. Ancak bu Android versiyonunda ücretsiz sunulan birkaç özellik de bulunuyor. iPhone tarafında aynı uygulama ücretli sunuluyor veya ücretli sunulmasa bile uygulama içinde harcama yapmadan uygulamayı kullanmak mümkün olmuyor.

Bunun altında yatan sebep ise Google'ın ve Apple'ın uygulama mağazalarında uyguladığı kurallar ve komisyon ücretleri oluyor. Apple, App Store'da yayınlanan uygulamalardan, Google'ın Play Store'dan aldığına kıyasla daha fazla komisyon alıyor.

Öte yandan App Store ve Play Store kullanıcı eğilimleri de değişiyor. Verilere göre akıllı telefon kullanıcıları en çok oyunlar için harcama yapıyor. iPhone kullanıcılarına kıyasla Android kullanıcıları yüzde 65 oranında oyunlara harcama yapıyor. Yani, iPhone kullanıcıları ücretli uygulamalar ve o uygulamaların içinde harcama daha fazla yapıyor.