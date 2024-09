iPhone'u kullanmayı keyifli hale getiren ücretsiz uygulamalar

Yayınlanma: 17.09.2024 - 18:36

Güncelleme: 17.09.2024 - 18:37

Android'e kıyasla iPhone'lar için sunulan uygulamalar Apple'in App Store'daki bazı kuralları sebebiyle ücretli geliyor. Hatta aynı uygulamanın Play Store'de ücretsiz olup, App Store'de yüksek ücretli sunulması artık kanıksanmış durumda. Ancak yine de App Store'da ücretsiz sunulan ve iyi olan uygulamalar var.

iPHONE'DA KULLANILABİLECEK ÜCRETSİZ UYGULAMALAR

iPhone'da reklam içermeyen, ödeme ya da abonelik planıyla sunulmayan uygulamaların bazıları şu şekilde:

Clear: Minimalist Todo Lists

Hyperduck

Miles

How We Feel

Clipbud

Locket

Eğlenceli bir not alma uygulaması arıyorsanız Clear: Minimalist Todo Lists uygulaması tam zire göre. Hareket tabanlı arayüze sahip olan uygulama, pratik olarak günlük yapmak istediğiniz şeyleri listeleyebileceğiniz bir uygulama. Tamamen ücretsiz bir deneyim sunan uygulama, akıcı animasyonlar ve ses yapısına sahip. Uygulama tamamen ücretsiz ve reklamsız olsa da bağış sistemi bulunuyor. İsteyen kullanıcılar buraya ücret ödeyerek uygulama temalarını kullanabiliyor ancak bu tamamen opsiyonel.

Hyperduck ise iPhone ve Mac arasında bir şeyler göndermeyi pratik hale getiren bir uygulama. Pek çok iPhone ve Mac kullanıcısı AirDrop özelliği ile tanımladığı cihazaları arasında kolaylıkla fotoğraf gönderebiliyor. Ancak burada uygulamanın getirdiği pratiklik örneğin telefonunuzla yatakta yatarken, masaüstü tarayıcınıza otomatik olarak yüklenecek bağlantıları Mac'inize gönderebilmenize imkan sağlaması oluyor.

Spor yapmayı seven birisiyseniz direkt koşularınızı takip etmek için basit ve şık bir uygulama olarak Miles'ı tercih edebilirsiniz.

How We Feel ise nasıl hissettiğinize dair günlük bildirimler vermenizi sağlayan bir uygulama. Esasen bir not alma uygulaması olan How We Feel, sanal günlük olarak da tanımlanabilir. Mevcut duygusal durumunuzu izlemeye ve kontrol etmeye yarayan uygulama, aynı zamanda farkındalık gibi konularda ücretsiz videolar da sunuyor.

iPhone'lardaki yetersiz pano işlevselliğini artırmayı sağlayan Clipbud, yararlı olarak gördüğünüz her şeyin tek ve basit bir alanda toplanmasını sağlıyor. Burada Instagram hashtag'lerini saklayabilirsiniz, ya da sosyal medyada paylaşmayı düşündüğünüz kısa metinleri bu panoda tutabilirsiniz. Uygulama kopyalanan ve yapıştırılan metinlerin parçalar şeklinde tekrar kopyalanmasına ve kaydetmenize olanak sağlar.

Locket ücretsiz sunulan ve takipçilerin ya da stalker'ların dünyasından uzak, tık kaygısı gütmeden ailenizle ya da sevdiklerinizle fotoğraflarınızı paylaşabildiğiniz bir sosyal medya uygulaması.

Temelde kendine has olarak sunduğu şey iPhone'un ana ekranında eklediğiniz kişilerin canlı fotoğraflarının olduğu bir widget ekleyebilmek.

Bu sayede telefonunuzun kilidini açtığınızda siz ya da sevdikleriniz birbirinizden yeni fotoğraflar görebileceksiniz. Ekli olan herkesin ne yaptığına dair bir bakış sunan uygulama, Instagram ya da Snapchat gibi uygulamalara farklı bir alternatif oluyor. Uygulama tamamen ücretsiz olsa da minimal oranda reklam gösteriliyor.