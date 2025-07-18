Cumhuriyet Gazetesi Logo
iOS 26 ile iPhone'lara gelecek emojiler açıklandı

iOS 26 ile iPhone'lara gelecek emojiler açıklandı

18.07.2025 04:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
iOS 26 ile iPhone'lara gelecek emojiler açıklandı

Unicode Konsorsiyumu tarafından Dünya Emoji Günü'ne özel bir paylaşım geldi. iPhone'lara yeni güncelleme ile gelecek emojilerin 8'i onaylandı.

Unicode Konsorsiyumu, bu sonbaharda yayınlanacak Unicode 17 güncellemesiyle sunulacak yeni emojileri gösterdi. Yeni gelecek emojiler arasında trombon, hazine sandığı, şaşkın ve utanmış yüz, iki yanından ısırılmış elma ve dahası var. Toplamda 8 yeni emoji yeni iOS 26 ile iPhone'lara uyarlanmış şekilde gelecek. 

Image

Burada açıklanan emojiler direkt cihazlara gelmiyor. Apple, yazılımlarına ekleyeceği bu emojileri Apple tasarım diline uyarlıyor. 

Image

Daha önce de iOS 18.4 ile yeni emojiler eklenmişti. Yorgun ifadeli emoji, parmak izi, yaprakları dökülmüş ağaç ve dahası gelmişti. 

İlgili Konular: #iphone #emoji #Unicode Konsorsiyumu

İlgili Haberler

Apple ilk tasarımdan uzaklaşıyor! İşte yenilenen iOS 26 arayüzü
Apple ilk tasarımdan uzaklaşıyor! İşte yenilenen iOS 26 arayüzü Apple, iOS 26'yı tanıtırken arayüzde şeffaflığı ön plana çıkartırmıştı. İlk beta ve geliştirici sürümlerinin yayınlanmasının ardından yapılan eleştiriler dikkate alındı.
Apple ve Samsung 'Plus' modelleri ayırmaya hazırlanıyor
Apple ve Samsung 'Plus' modelleri ayırmaya hazırlanıyor Apple ve Samsung gibi akıllı telefon tarafında lider üreticiler artık plus modelleri üretmek istemiyor.
Apple 2026 yılında hangi ürünleri piyasaya sürecek?
Apple 2026 yılında hangi ürünleri piyasaya sürecek? Apple'ın 2026 yılında iPhone 17e modeline ek olarak yeni iPad Air modeline ek olarak M5 işlemcili MacBook Pro'yu da tanıtması bekleniyor.