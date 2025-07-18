iOS 26 ile iPhone'lara gelecek emojiler açıklandı

Unicode Konsorsiyumu, bu sonbaharda yayınlanacak Unicode 17 güncellemesiyle sunulacak yeni emojileri gösterdi. Yeni gelecek emojiler arasında trombon, hazine sandığı, şaşkın ve utanmış yüz, iki yanından ısırılmış elma ve dahası var. Toplamda 8 yeni emoji yeni iOS 26 ile iPhone'lara uyarlanmış şekilde gelecek.

Burada açıklanan emojiler direkt cihazlara gelmiyor. Apple, yazılımlarına ekleyeceği bu emojileri Apple tasarım diline uyarlıyor.

Daha önce de iOS 18.4 ile yeni emojiler eklenmişti. Yorgun ifadeli emoji, parmak izi, yaprakları dökülmüş ağaç ve dahası gelmişti.