Yayınlanma: 13.11.2023 - 13:54

Güncelleme: 13.11.2023 - 13:54

iOS 16 ile birlikte Apple fotoğrafların arka planını otomatik olarak kaldırma özelliğini ekledi. Ancak iOS 16 versiyonunda özellik optimize çalışmıyordu. iOS 17 ile birlikte özellik daha optimize bir şekilde çalışmaya başladı. Peki iOS'ta fotoğrafların arka planı nasıl kaldırılır?

IOS'TA FOTOĞRAFLARIN ARKA PLANI NASIL KALDIRILIR?

iOS'taki arka plan kaldırma özelliğinin en dikkat çekici yanlarından biri, işletim sistemine ne kadar derinlemesine ve sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş olmasıdır. Bu özelliğe Fotoğraflar, Ekran Görüntüsü, Hızlı Görünüm, Safari, Dosyalar uygulaması ve daha birçok uygulamadan erişebilirsiniz.

Örneğin, Fotoğraflar uygulamasında, bir görüntünün öne çıkan bir nesnesine sahip olmanız yeterlidir. Daha sonra, bu nesneye uzun süre basılı tuttuğunuzda arka plan anında kaldırılacaktır. Bu özellik aynı şekilde ekran görüntüsü alırken, Hızlı Görünüm, Safari ve Dosyalar uygulamalarında da çalışır.

Aslında, arka plan kaldırma aracı iOS'ta bir görüntünün bulunduğu neredeyse her yerde işe yarar. Birisi size Mesajlar uygulamasında bir resim gönderirse, özneye uzun süre basabilir ve hemen arka planı kaldırabilirsiniz. Aynı şey Mail uygulaması için de geçerlidir.