Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:01

Güncelleme: 09.11.2023 - 13:01

iPhone ve iPad kullanıcıları AppStore üzerinden aldıkları uygulama abonelikleri ile çeşitli özelliklere erişim sağlayabiliyor. Ancak bu abonelikler ile işiniz bittiğinde iptal etmek isteyebilirsiniz. Peki iOS'ta uygulama abonelikleri nasıl iptal edilir?

IOS'TA UYGULAMA ABONELİKLERİ NASIL İPTAL EDİLİR?



App Store'u Başlatın: Ana ekranınızdan App Store'u açın. Profil Resminize Dokunun: Sağ üst köşedeki profil resminize dokunun. Aboneliklere Girin: Açılan menüden "Abonelikler" seçeneğine dokunun. Abonelik Listesini Kontrol Edin: Aktif aboneliklerinizin bir listesini göreceksiniz. İptal etmek istediğiniz aboneliği seçin. Aboneliği İptal Edin: Seçtiğiniz abonelik altında "Aboneliği İptal Et" seçeneğine dokunun.

Aboneliği iptal ettiğinizde hizmet anında sona ermeyecek. Faturalama dönemi sona erdikten sonra iptal edileceği için, bu süre zarfında hizmete erişebileceksiniz. Eğer aboneliğinizle ilgili başka değişiklikler yapmak istiyorsanız, yine aynı adımları takip ederek abonelik seviyenizi güncelleyebilirsiniz.

Unutmayın ki, aboneliği iptal etmek hizmetin hemen sona erdiği anlamına gelmez. İptal işlemi, fatura dönemi tamamlandıktan sonra etkili olacaktır ve bu süre zarfında hizmetin avantajlarından yararlanmaya devam edebilirsiniz.