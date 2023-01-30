iPhone 14 özelliği Japonya'daki kayakçıların başına bela oldu

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 12:05

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 12:05

Apple'ın aslında faydalı olması beklenen 'kaza algılama' özelliği olumsuz haberlerle gündeme geliyor. Birkaç kazada gerçekten de hayat kurtardığına şahit olduğumuz özellik, Japonya'da kayakçıların başına bela oldu.

Japon News tarafından aktarılan haberde, hız yapan ve çok normal bir şekilde düşen kayakçıların iPhone'ları kaza algılama özelliği sebebiyle gereksiz acil aramalar yaptığı için sorun olduğu yazıyor.

KAZA ALGILAMA ÖZELLİĞİ BU SEFER DE JAPONYA'DA SORUN OLDU

Direkt bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kayak yapan kişilerin özellik konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Zarar vermeyen darbeler, düşüşler ve benzeri pek çok hareket özelliği tetikleyebiliyor ve ihtiyaç olmadığı halde acil arama yapabiliyor.

Bakanlık, Japonya'daki kayak bölgesinde 16 Aralık ve 23 Ocak tarihleri arasında 134 kez gereksiz arama yapıldığı tespit edildiğini aktardı.

Yani kaza algılama sistemi kayak yaparken düşen kişileri trafik kazası yaptığını düşündüğü için aramaları gerçekleştirdi. Bu gibi asılsız aramaların sayısının artması demek gerçekten ihtiyacı olan kişilerin göz ardı edilmesine neden olabilir.