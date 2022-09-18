iPhone 14 Pro’nun “Dynamic Island” özelliğinin işlevleri

18 Eylül 2022 Pazar, 01:53

Daha tanıtılalı birkaç hafta olan iPhone 14 Pro, daha önce pek aşina olmadığımız özelliğiyle birlikte gelmişti ve akıllı telefonlar dünyasında oldukça ses getirmişti. iPhone 14 Pro ve Pro Max akıllı telefonları ile hayatımıza giren Dynamic Island, uygulamalardan gelen veya telefonun kendi bildirimlerini görüntüleyebilmek için özel bir tasarımdır. Delikli ekran ile birleşmiş özellik, bildirime göre genişleyebilir, hatta şekil dahi değiştirebilir.

Shiftdelete'in haberine göre iPhone 14 serisinin yalnızca Pro ve Pro Max modellerinde olan bu özellik, birçok kullanıcı tarafından beğenildi.

iPhone 14 Pro Dynamic Island özelliğinin işlevleri

Telefon dünyasında gündem olan Dynamic Island özelliği duyurulmuşken ve tüm işlevleri henüz bilinmiyorken, birbirinden yararlı özellikleri sonunda öğrenildi.

1) Haritalar uygulamasını açmaya gerek kalmadan yol tarifleri ve yönergeleri görülebilir.

2) Apple Pay ödeme onayı ekranını Dynamic Island’da kare şekilde görebilirsiniz.

3) Dinlediğiniz şarkının kalan süresini görebilir, ayrıca şarkılar arasında ileri veya geri atlayabilirsiniz.

4) Dosya aktarımı yaparken AirDrop arayüzü gösterilir.

5) Zamanlayıcı görünebilir.

6) Spor aktiviteleriniz görülebilir.

7) iPhone 14 Pro telefonunuz ile görüşme yaptığınız sırada toplam görüşme süresini görüntüleyebilirsiniz.

8) Ses aygıtınızı kontrol edebilir veya bağlanmak için farklı bir ses aygıtı bulabilirsiniz.

9) Mikrofonunuz veya kamaranız kullanıldığında, gizlilik işaretleri ile uyarılır.

10) AirPods kulaklığınızın bağlantı durumunu ve pil ömrünü görebilirsiniz.

11) iPhone şarjını ve pil ömrünü görüntüleyebilirsiniz.

12) Düşük pil uyarılarını göndermek için Dynamic Island ile bildirim gönderilir.

13) iPhone 14 Pro’nun sessiz modunu açma & kapama ayarı Dynamic Island üzerinden yapılabilecek.

14) Lyft seyahat uygulamasındaki aracın geliş ve tahmini varış süresi gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Bu işlevler şu anda aktif olanlar ve yakın zamanda birçok yeni işlev yaratılabilir. Bunun yanı sıra, Dynamic Island’da birden fazla bildirim görüntüleyebiliriz. Aynı anda iki bildirimi görüntülemek için genişler ve ikiye bölünür. Bununla beraber daha güzel bir görünümle iki bildirim de aynı anda görülebilir.