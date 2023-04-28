iPhone 15 Pro ve Pro Max için en net görseller

Yayınlanma: 28.04.2023 - 09:16

Güncelleme: 28.04.2023 - 09:16

Apple'ın merakla beklenen ancak radikal bir yenilik getirmesi beklenmeyen iPhone 15 serisi hakkında neredeyse ortaya çıkmayan bir şey kalmadı. Telefon serisi hakkında yapılan paylaşımlar özelliklerini, tasarımını ve pek çok detayı ortaya çıkartırken, telefonun render görüntüleri paylaşıldı.

iPHONE 15 PRO SERİSİ HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

iPhone 15 ailesinin en üst modelleri olacak pro serisi hakkında detaylara ek olarak 9to5Mac tarafından tasarımı gösteren yeni görseller paylaşıldı. iPhone'un CAD dosyalarıyla bilgisayar ortamında hazırlanan görseller, iPhone 15 Pro ve Pro Max için en net görsellerin oluşmasını sağladı.

Telefonun görüldüğü ve daha önce ortaya çıktığı kadarıyla çerçeveleri küçülüyor. Gövdesinde kullanılması beklenen titanyum yapı ise telefonu çok daha sağlam hale getrecek. Telefon aynı zamanda daha yuvarlak hatlara sahip olacak.

Önceki iPhone serisinde gördüğümüz Dynamic Island sistemi daha pratik bir kullanım sunacak ve tahmin edildiği gibi USB-C ile şarj olacak.

Bu seride en dikkat çeken detay ise fiziksel butonların olmayacak olması. Burada katı hal formu benimsenecek ve yer alan yapı dokunmayı algılayarak çalışacak. En azından söylenen ve tahmin edilen şey bu. Elbette bunun kesin olacağına dair bir netlik yok.