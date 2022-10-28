iPhone 15'te tek bir tuşun bile olmayacağı iddia edildi

28 Ekim 2022 Cuma, 22:03

Deneyimli bir Apple analisti olarak bilinen Ming-Chi Kuo, seneye tanıtılması beklenen iPhone 15 Pro ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Kuo'nun yaptığı açıklamaya göre Apple, 2023 model amiral gemisi iPhone'da bazı tasarım değişiklikleri planlıyor. Bu değişiklik hem yenilik hem de eskiye dönüş olarak yorumlanabilir.

FİZİKSEL TUŞ OLMAYACAKSA ÇÖZÜM NE OLACAK?

Webtekno'da yer alan haberde Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre iPhone 15 Pro'da tek bir fiziksel tuş bulunmayacak. Yani telefonun sol tarafında bulunan ses açma-kısma tuşu ile sağ tarafında bulunan ekran uyandırma tuşu tarihe karışacak. Peki tuş bulunmayacaksa kullanıcılar, bu işlevleri nasıl kullanacaklar?

Hatırlatmak gerekirse Apple, iPhone 5 ve iPhone 6 serisinde fiziksel ana ekran tuşu kullanıyordu. iPhone 7'de ise bu durum değişti ve "solid-state-button" ismi verilen yeni bir sisteme geçildi. Bu yeni sistem, telefonlardaki fiziksel tuşu kaldırıyordu. Bunun yerine tuş gibi görünen cam ve bunun altına yerleştirilen 'Taptic Engine' isimli titreşim motorları tercih edilmişti.

Kullanıcı, tuş gibi görünen bölüme dokunduğunda titreşimli geri bildirim alıyordu. Apple analisti, işte bu sistemin iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te yer alacağını iddia ediyor.