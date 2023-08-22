iPhone 15 serisinde öncekilerde olmayan beklenti!

Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:07

Güncelleme: 22.08.2023 - 10:07

iPhone 15'ler önceki modellere göre çok da farklı olmayacak ancak telefonlarda en büyük değişikliğin Lightning portu değil, USB-C portunun yer alacak olması. Ancak bu yine de kesin olmamakla birlikte yeni ortaya çıkan bilgilerde telefonun rengiyle aynı kablonun kutudan çıkması bekleniyor.

RENGARENK KABLOLARLA GELMESİ MÜMKÜN MÜ?

Apple'ın yıllardır değiştirmediği kablo tasarımı ve rengi iPhone 15 serisiyle değişebilir.

Yeni yapılan sızıntılarda iPhone 15 kasasının renkleriyle uyumlu olacak şekilde kutulardan şarj kabloları çıkacak. X'te yapılan paylaşımla yeni kablo renklerinin bu şekilde olacağı iddia edildi.

Yapılan paylaşımda siyah, sarı, pembe(mercan rengi), lila ve beyaz renklerindeki kabloloar karşımıza çıktı. Aynı zamanda bu kabloloarın USB-C olması Apple'ın Lightning port inadından vazgeçtiğini gösteriyor ancak paylaşımlar yine de tamamen asılsız olabilir.

Apple cihaz prototipi toplayıcısı Kosutami ise Macrumors'a konu hakkında bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre örgülü kablolar beyaz, siyah,sarı, lila ve pembe(mercan rengi) olmak üzere farklı renklerde gelecek.