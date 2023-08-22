iPhone 15 Pro Max için tatsız gelişme

Yayınlanma: 22.08.2023 - 12:35

Güncelleme: 22.08.2023 - 12:35

Apple eylül ayında yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bunlar arasında en çok beklenen iPhone 15 serisi için pek çok iddia ortaya çıkarken, iPhone 15 Pro Max'in görüntü sensörleri daha hazır olmadığı için diğer modellere göre daha geç piyasaya sürüleceği iddia edildi. Buna göre ailenin en büyüğü ve güçlüsü diğer modellere göre daha geç piyasaya sürülecek.

TESLİMATLAR 1 AY KADAR ERTELENEBİLİR

Parça tedariğindeki aksama ve kıtlık da yeni iPhone'ların kısıtlı sayıda üretileceği iddialarını gündeme taşımıştı.

Sony'nin görüntü sensörlerini kullanan Apple, iPhone 15 Pro Max'i ekim ayına kadar erteleyebilir gibi duruyor. Burada daha fazla optik yakınlaştırma sunacak olan modelde diğerlerine göre daha farklı bir sistem kullanılacak ve bunun hazırlanması da eylül ayında olacak etkinliğe kadar yetişmeyecek deniyor.

Normalde 12 Eylül'de tanıtılması beklenen iPhone 15 serisinin ön siparişleri tahminen 15 Eylül'de başlayacak ve teslimatlar da 22 Eylül'de gerçekleşecek ancak ailenin en güçlüsü 6 Ekim ile 13 Ekim arasında teslim edilecek gibi duruyor.