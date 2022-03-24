iPhone 15 serisinden ilk bilgiler geldi
Teknoloji devi Apple, Eylül ayında tanıtacağı iPhone 14 serisinin etkinliği için hazırlanıyor. Fakat daha iPhone 14 serisi çıkmadan iPhone 15 serisinin iPhone 15 Pro modeli ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. İşte ayrıntılar...
Apple, geçen günlerde Peek Performance adını verdiği Bahar Etkinliği düzenledi. Marka, bu etkinlikte iPhone SE 2022 5G başta olmak üzere M1 Ultra işlemci, iPad Air 5, Mac Studio ve Studio Display ürünlerini tanıttı.
IPHONE 15 PRO, DELİKLİ BİR EKRANLA GELECEK
ShiftDelete'in haberine göre; iPhone 14 serisinin tanıtım tarihi yaklaşırken iPhone 15 serisi için de ilk detaylar belli olmaya başladı. Seriyle ilgili belli olan ilk bilgilere göre iPhone 15 Pro, tek delikli çentiksiz OLED ekranla gelecek.
Telefonda kullanılacak Face ID teknolojisi, ekran altına entegre edilecek. Yani telefonun ön tarafında sadece özçekim kamerası yer alacak.
iPhone 14 serisindeki modellerin ise çentiksiz çift delik ekran tasarımıyla gelmesi bekleniyor. Ek olarak cihazların, ekran altı Touch ID ile de geleceği bilgileri var. iPhone 14 serisinin ekran altı parmak izi okuma özelliğiyle gelmesi halinde iPhone 15 serisinde de aynı durum olması bekleniyor.
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