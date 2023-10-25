iPhone 15'te Hassas Bulma özelliği nasıl kullanılır?

Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:03

Güncelleme: 25.10.2023 - 11:03

Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinde tanıttığı "Hassas Bulma" özelliği ile kullanıcıların arkadaşlarını kolayca bulmalarına olanak tanıyor. Bu yeni özellik, yer bildirimi ve navigasyonu kullanarak sizi doğrudan arkadaşınıza yönlendirebiliyor. İşte bu özelliği kullanarak arkadaşlarınızı bulmanızı sağlayan adımlar:

iPhone'unuzda "Bul" uygulamasını açın. Ekranın alt kısmındaki "Kişiler" seçeneğine dokunun ve ardından buluşmak istediğiniz arkadaşınızın adını seçin. Eğer bu arkadaşınızla önceden konum paylaşımı etkinleştirilmemişse, konumlarını paylaşmanız ya da onun konumunu sormanız gerekebilir. Eğer arkadaşınız yakın değilse, ona ulaşmak için "Yol Tarifi" seçeneğine dokunun. Eğer zaten birbirinize yakınsanız, arkadaşınıza nereye gittiğinizi bildirmek için "Bul" seçeneğine dokunun. Ardından yol tarifi almak için ekrandaki talimatları izleyin. Birbirinize yaklaştıkça, ekran size arkadaşınızın ne kadar uzakta olduğunu tahmin ederek yönleri gösterecektir. Doğru yönde ilerlediğinizde ekran yeşile dönecektir. Eğer arkadaşınıza bir mesaj göndermeniz gerekiyorsa, ekranın sağ alt köşesindeki "Mesaj" simgesine dokunun. Arkadaşınızı bulduğunuzda, işlemi tamamlamak için sol alt köşedeki "X" düğmesine dokunun.

Apple'ın Hassas Bulma özelliği, buluşmaları kolaylaştırmak ve arkadaşlarınızı çabucak bulmanıza yardımcı olmak için kullanışlı bir araç sunuyor.