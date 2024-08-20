iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri neler?
iPhone 16'nın ne zaman çıkacağı, tüm teknoloji meraklıları tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri neler?
Dünyanın en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan Apple, yeni iPhone 16'yı tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone kullanıcıları ise iPhone 16 ile gelecek olan yeni özellikleri ve IOS 18 işletim sisteminin nasıl olacağını merak ediyor. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri neler?
IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sızıntılara göre, iPhone 16'nın Eylül 2024'te lansmanının yapılması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.
IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler dikkat çekiyor.
- Ekran iyileştirmeleri
- Capture düğmesi
- A18 PRO işlemci
- 48 MP ultra geniş açılı kamera
IPGONE 16 HANGİ RENKLERDE ÇIKACAK?
iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle;
- Siyah
- Beyaz
- Yeşil
- Sarı
- Pembe
- Mavi
- Mor
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